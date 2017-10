Mateus Ferraz

Após denúncias de falta de medicamentos, má higienização hospitalar e relações de trabalho precárias, a prefeitura de Canoas anunciou a mudança na gestão do Hospital de Pronto Socorro (HPS) e das UPAs Caçapava e Rio Branco no município. A administração dessas unidades de saúde deixa de ser feita pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva (Gamp) e passa a ser de responsabilidade do Instituto de Saúde e Educação Vida (Isev), que foi o segundo colocado na licitação realizada em 2016.

De acordo com a prefeitura, as duas entidades já iniciaram a fase de transição. O Hospital Universitário (HU) e quatro Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de Canoas continuam sob gestão do Gamp.

"Conseguimos remediar razoavelmente a situação no Hospital Universitário, também gerido pelo Gamp, mas o HPS ainda deixava a desejar. Portanto, notificamos o Gamp, contratamos uma auditoria e acabamos chegando neste acordo. Quem assume agora é o segundo colocado na licitação feita pelo governo passado", informou, em nota, o prefeito Luiz Carlos Busato.

A falta de medicamentos e de insumos nas instituições foi denunciada em maio deste ano pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Médicos, funcionários e pacientes relatavam fata de itens básicos, como paracetamol (analgésico), soro fisiológico, antibióticos e fraldas. Dossiê elaborado pelo Simers mostra cópia de um grupo de WhatsApp composto por médicos e funcionários do HPS. No grupo, eles avisam sobre a falta de remédios, e inclusive são postadas orientações sobre substituição de medicamentos devido à escassez.

Conforme denúncia feita pelo Simers, além da falta de medicamentos, lixo comum era misturado ao lixo hospitalar e as relações de trabalho estavam precarizadas, já que os funcionários não eram celetistas e, conforme o sindicato, não tinham direitos trabalhistas. Também houve relatos de atraso de salários e de demissões de médicos.

Durante a vigência integral do contrato, a prefeitura repassava, mensalmente, R$ 16 milhões para que a Gamp fizesse a administração dos hospitais, das duas UPAs e dos Pronto-Atendimentos. O contrato é de cinco anos.