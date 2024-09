5 benefícios da saúde mental para as empresas

A campanha do Setembro Amarelo, que visa estratégias de valorização da vida, tem ganhado força no meio corporativo. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 264 milhões de pessoas sofrem de depressão e ansiedade, o que causa uma perda de um trilhão de dólares na economia mundial todos os anos. A mesma pesquisa afirma que, para cada dólar investido em ações que promovam melhorias na saúde e no bem-estar mental dos trabalhadores, quatro dólares são percebidos em ganhos pelas empresas devido ao aumento da produtividade.