Residencial oferece estrutura premium completa para público 60+

No ano passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad) Contínua, focada nas características gerais dos domicílios e dos moradores do país. Os dados mostram que, na última década, o grupo de pessoas com mais de 60 anos no Rio Grande do Sul chegou a 2,2 milhões em 2022, o que corresponde a 19,5% da população do Estado. Com uma população 60+ em crescimento, as preocupações com a saúde e a qualidade de vida aumentam e a lista de cuidados inclui a procura por profissionais como médicos, nutricionistas e educadores físicos. O investimento em espaços mais seguros e com acessibilidade também faz parte das preocupações deste público.