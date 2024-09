O Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fiscalizam a atuação e estrutura do Conselho Tutelar. Qualquer pessoa também pode acionar esses órgãos para encaminhar alguma denúncia. No caso do MP, a cobrança inicia de forma administrativa, dando a chance da prefeitura de adotar uma solução, mas pode ser ajuizada posteriormente.