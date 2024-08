No São Geraldo e Sarandi Notícia

Duas das 10 unidades do Conselho Tutelar de Porto Alegre perderam todo acervo na enchente

Sedes das microrregiões um e dois, que atendem as Ilhas e a Zona Norte, ficaram submersas. Sistema do órgão atua com expedientes impressos. Prefeitura afirma que começou, neste ano, a digitalização dos documentos

21/08/2024 - 20h08min Atualizada em 22/08/2024 - 06h06min