Moradores de bairro de Gravataí onde fica aterro que recebia lixo da enchente temem contaminação da água

Desde sexta-feira (19), por orientação do MP e da Secretaria do Meio Ambiente de Gravataí, o envio de entulhos vindo de Canoas e Porto Alegre está suspenso. Conforme o MP, o espaço precisa passar por adequações. Habitantes reclamam do mau cheiro e da estrada esburacada em razão do tráfego constante de caminhões

25/07/2024 - 07h04min Atualizada em 25/07/2024 - 07h08min