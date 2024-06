Em meio ao frio que castiga o Estado com mais intensidade desde a madrugada, moradores de áreas afetadas pela inundação na zona norte de Porto Alegre seguiam tentando voltar à rotina neste sábado (29). No bairro Humaitá, no 4º Distrito, moradores aproveitaram o dia ensolarado para buscar doações e tentar arrumar as casas, que ainda guardam marcas da enchente em alguns pontos do terreno.