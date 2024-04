O incômodo de Alexandre Pico, 45 anos, é o mesmo de muitos porto-alegrenses: a poluição visual e os riscos decorrentes dos emaranhados de fios em muitos postes de energia da Capital. Com o olhar atento para a estética da cidade, uma vez que trabalha com produção audiovisual, ele teve a ideia de reunir um material para cobrar as autoridades sobre a questão. Foi assim que surgiu o perfil @posteoposte no Instagram, no qual são compartilhadas imagens dos "melhores piores postes de Porto Alegre".