O South Summit foi encerrado, na tarde desta sexta-feira (22), já sob contagem regressiva para a próxima edição. Organizadores, empresários e gestores públicos comemoraram o fato de o evento mostrar avanços ante 2023 e marcar cada vez mais presença dentro do ecossistema global de inovação. Na edição atual, 23,5 mil pessoas de pelo menos 55 países marcaram presença no espaço localizado no Cais Mauá, em Porto Alegre, segundo a organização.