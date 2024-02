O Carnaval de rua de Porto Alegre segue com programação intensa neste fim de semana. O circuito Orla da Diversidade, organizado pela Pró Bloco — uma das vencedoras do edital da prefeitura para projetos do Carnaval de rua —, reunirá oito blocos entre sábado (17) e domingo (18), na Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Em caso de chuva, a programação será transferida.