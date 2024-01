Motoristas que utilizam a Avenida do Forte, no bairro Vila Ipiranga, na zona norte de Porto Alegre, devem ficar atentos a obras que irão causar bloqueio na via na manhã desta terça-feira (16). O fluxo estará interrompido no sentido Norte-Sul (Avenida Assis Brasil à Protásio Alves) no trecho entre a Rua Sapé e Avenida Doutor João Simplício Alves de Carvalho.