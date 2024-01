As primeiras horas de liberação das guias para pagamento do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo de Porto Alegre resultaram na emissão de 54.749 vias, tanto via digital quanto impressas. O dado é da Secretaria Municipal da Fazenda e se refere ao período da meia-noite até as 12h30min desta terça-feira (2). O primeiro dia foi marcado por filas na loja Atendimento da Fazenda, localizada na Travessa Mario Cinco Paus, no Centro Histórico, em razão da falta de energia elétrica que atingiu parte da região.