Os idosos proprietários de imóveis comerciais ou residenciais em Porto Alegre já podem solicitar a guia impressa para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2024. Uma instrução normativa foi publicada no Diário Oficial do município na semana passada. Em 2023, a prefeitura havia adotado a emissão da guia para pagamento exclusivamente no modelo digital.