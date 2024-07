Durante a reunião em que discutiu estratégias para anular o inquérito das "rachadinhas", o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel tentou negociar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) em troca de "resolver" a investigação que mirava o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-chefe do Executivo.