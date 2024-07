Um coronel da reserva do Exército, que teve pelo menos seis reuniões privadas com Jair Bolsonaro (PL) nos palácios do Planalto e da Alvorada em 2019, seria o informante mencionado pelo ex-presidente na reunião sobre o caso das "rachadinhas" envolvendo Flávio Bolsonaro, afirmam pessoas próximas do caso. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.