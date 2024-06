No Fórum de Lisboa

Moraes diz que ministros do STF podem barrar anistia de envolvidos no 8 de Janeiro

Medida é defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e citada nos bastidores do Congresso como moeda de troca por apoio nas eleições pelas presidências da Câmara e do Senado. No ano passado, tentativa de golpe de Estado resultou na depredação dos prédios dos três poderes

28/06/2024 - 11h29min