Uma semana após o jornal americano The New York Times divulgar vídeos que mostram o ex-presidente Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria no Brasil, dois funcionários brasileiros da representação diplomática foram exonerados na terça-feira (2). As imagens captadas por câmeras de segurança da embaixada motivaram a abertura de uma investigação pela Polícia Federal. As informações são do jornal O Globo, segundo o qual, a embaixada não informou o motivo dos desligamentos.