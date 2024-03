Com as atenções voltadas nas últimas semanas às investigações sobre uma possível tentativa de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deixou de ser assunto durante o Encontro Estadual do Partido Novo, neste sábado (23), em Porto Alegre. Na ocasião, participou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que foi recebido no Hotel Embaixador aos brados de "Presidente! Presidente! Presidente!".