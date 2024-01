A reforma administrativa é tratada como uma das prioridades na pauta do Legislativo federal brasileiro neste 2024. Uma proposta em tramitação, enviada ainda pelo governo de Jair Bolsonaro, amplia terceirização dos serviços públicos, permite redução salarial e impõe avaliação periódica dos servidores. Os atuais líderes do Congresso, em especial o presidente da Câmara, Arthur Lira, têm interesse em fazer andar este que é o último grande pacote estruturante aguardando votação, após as revisões de regras tributárias, trabalhistas e previdenciárias.