O presidente da seção criminal da Corte de Cassação (o supremo tribunal italiano), Piercamillo Davigo, afirmou que, na Itália, os políticos não pararam de roubar com a Operação Mãos Limpas, mas apenas pararam de se envergonhar. A afirmação foi feita durante debate no Fórum Estadão Mãos Limpas & Lava Jato, organizado pelo Estadão em parceria com o Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP).