O advogado do presidente Michel Temer, Eduardo Carnelós, defendeu que os deputados da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara rejeitem a denúncia apresentada contra o peemedebista para manter a "ordem política e a estabilidade institucional" do país. A votação no colegiado acontecerá ainda nesta quarta-feira (18).