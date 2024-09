A defesa do prefeito de Canela, Constantino Orsolin (MDB), afirma que pretende recorrer no processo que o condenou por improbidade administrativa. O caso envolve a contratação de uma empresa, com dispensa de licitação considerada indevida, para a reconstrução de casas após a passagem de um tornado pela cidade em 2010. Na época, ele também era prefeito do município.