Com capacidade para cerca de 450 atendimentos por dia, mas uma média de 200 pessoas que procuram a Justiça Eleitoral diariamente, os últimos dias do prazo para regularizar o título de eleitor prometem movimento intenso no Cartório Eleitoral de Caxias do Sul. Até o dia 8 de maio, é possível emitir o primeiro título, atualizar dados cadastrais e transferir domicílio ou zona de votação — na data, faltarão 150 dias para o primeiro turno das eleições de 2024, que será realizado em 6 de outubro.