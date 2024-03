A Justiça de Canela condenou o padre Vanderlei Barcelos de Borba por assédio sexual contra uma adolescente de 16 anos. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu entre junho de 2021 e fevereiro de 2022, nas dependências da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes — Catedral de Pedra. O religioso desempenhava a função de pároco, enquanto a jovem era secretária do local. Ele foi condenado, no começo deste mês, a pena de um ano, três meses e 29 dias de detenção, substituída pelo pagamento de cinco salários mínimos.