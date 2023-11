O mercado de trabalho está em constante transformação. As habilidades e conhecimentos, que antes eram suficientes para garantir uma carreira de sucesso, agora podem rapidamente se tornarem obsoletos. Segundo a edição mais recente do relatório The Future of Jobs, elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, seis em cada 10 trabalhadores precisarão de treinamento até 2027. É nesse cenário que o conceito de Lifelong Learning (aprendizado ao longo da vida) está se tornando cada vez mais relevante.