Prefeitura de Caxias do Sul contrata empresa para suprir ausências pontuais de médicos em UBSs do município

A prefeitura de Caxias do Sul firmou contrato com a empresa MedEnf Serviços Médicos e de Enfermagem, com sede em Ivoti, para a contratação de horas-médicas para completar o quadro clínico das unidades básicas de saúde (UBSs) em situações pontuais. Os profissionais serão médicos clínicos, com carga horária de até 40 horas semanais. O número de horas utilizadas será definido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), conforme a demanda necessária em cada situação.