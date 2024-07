Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (4) no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em partida válida pela 14ª rodada rodada do Brasileirão. Em virtude disso, haverá bloqueios no trânsito no entorno do estádio a partir das 16h30min. O jogo começa às 19h. A Fiscalização de Trânsito vai orientar motoristas e pedestres.