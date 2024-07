Será mais um final de semana de clima chuvoso, céu nublado e baixas temperaturas na Serra. De acordo com a Climatempo, as mínimas registradas nesta sexta-feira (12) na região foram em São José dos Ausentes (3,9º), Canela (4ºC) e Vacaria (4,1ºC). Depois de uma semana sem dar as caras, o sol finalmente deve retornar à Serra na segunda-feira (15).