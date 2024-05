Serviços de saúde de Caxias do Sul terão alterações nesta quinta-feira (2) diante do estragos dos últimos dias e também por conta de alertas climatológicos divulgados nesta quarta (1). O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir a segurança de pacientes e equipes. A orientação é que a população evite procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) antes das 9h30min.