Os hospitais Geral, Pompéia e Virvi Ramos, em Caxias do Sul, suspenderam as cirurgias eletivas — consideradas como não urgentes — de sexta-feira (3) e segunda-feira (6) para que as estruturas hospitalares fiquem livres para o atendimento de urgências e emergências que poderão acontecer devido à continuidade da chuva na cidade. O comunicado foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na manhã desta quinta-feira (2).