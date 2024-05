Um deslizamento de terra foi registrado na área central de Caxias do Sul. No início da manhã desta segunda-feira (13), uma parte do paredão da Avenida São Leopoldo cedeu. A Fiscalização de Trânsito verificou o trecho, junto ao controlador de velocidade, e sinalizou a área. O fluxo de veículos não precisou ser interrompido.