Integrante de uma das famílias mais tradicionais de Caxias do Sul, Judith Elisa Lupo, 83 anos, morreu nesta terça-feira (23) em Araraquara (SP). Filha do casal Adélia Eberle Lupo, caxiense que foi a primeira rainha da Festa da Uva, e do empresário paulista Rômulo Lupo, proprietário da marca de vestuário Lupo, Judith era neta de Abramo Eberle, um dos pioneiros da indústria metalúrgica caxiense.