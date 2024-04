Há alguns meses as previsões de chuva se tornaram menos angustiantes na vida do casal Alexandre Einsfeld, 53 anos, e Elvy Einsfeld, 52. O telhado novo e o fim das goteiras foram garantidos graças à solidariedade e à existência do Banco Social de Materiais de Construção de Caxias do Sul. A iniciativa, administrada pela Secretaria Municipal da Habitação, entrou em funcionamento há dois anos e precisa de ajuda para continuar fazendo encaminhamentos para famílias em vulnerabilidade social e entidades do município. De janeiro a abril, o serviço recebeu apenas 22 doações da comunidade.