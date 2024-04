Diante da chegada das estações mais frias do ano e da possibilidade de aumento de doenças respiratórias, a prefeitura de Bento Gonçalves vai ampliar o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde Conceição e Zatt. Com a alteração, os dois postinhos também recebem a população no horário vespertino, entre 17h30min e 21h, sempre nas segundas-feiras. Nos demais dias, o fechamento ocorre às 17h.