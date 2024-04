A partir próxima quarta-feira (17), homens e mulheres trans e travestis de Caxias do Sul passam a contar com o atendimento do Ambulatório Especializado no Processo Transexualizador. O espaço está localizado no primeiro andar do Centro Especializado em Saúde (CES) e atenderá todas as quartas, das 13h às 16h.