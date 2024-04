No primeiro dia de atendimento no Ambulatório Trans, em Caxias do Sul, o operador de máquinas Thiago Amaral, 32 anos, foi o primeiro paciente a utilizar o serviço. Em transição sexual desde 2015, Thiago estava na lista de espera para atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS) desde agosto de 2016. Ele está em transição hormonal há oito anos, mas durante o percurso, sem um serviço específico para atender a comunidade, encontrou dificuldades para conseguir atendimento médico.