A licitação para a construção do novo Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul foi aberta nesta quarta-feira (24), conforme anúncio da prefeitura. O processo serve para contratar a empresa que será responsável pela obra. De acordo com o comunicado, as interessadas têm até 10 de maio para enviar propostas. Quando a vencedora for anunciada, ela terá o prazo de um ano para finalizar a estrutura.