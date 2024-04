O abastecimento de água foi retomado no bairro Sagrada Família, conforme atualização do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) na manhã deste sábado (27). Na tarde de sexta-feira (26), uma rede adutora rompeu na Rua Conselheiro Dantas, obrigando o fechamento dos registros para o conserto. Um reparo emergencial foi realizado no trecho após a rua e até casas ficarem alagadas por conta do vazamento.