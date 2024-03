Implantadas no fim de 2021 como parte de uma série de medidas para reduzir o atropelamento de animais na Rota do Sol, em Itati, as travessias aéreas para animais ainda dependem do crescimento da vegetação para funcionamento pleno. Para que sejam atrativas e se integrem ao habitat dos animais, as estruturas serão completamente envolvidas por espécies de trepadeiras, servindo como continuidade da mata por cima da rodovia. O plantio da vegetação ocorreu logo na sequência da instalação das passarelas, mas o preenchimento completo dos espaços ainda não tem data estimada.