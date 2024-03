Uma operação integrada para combater a perturbação do sossego público resultou em 23 autuações e seis motocicletas apreendidas em Caxias do Sul. As equipes da Fiscalização de Trânsito e da Guarda Municipal atuaram das 20h45min às 23h10min na Rua Irma Pienegonda Bettega, entre os bairros São Giácomo e Cidade Industrial. As seis motocicletas foram recolhidas a um depósito.