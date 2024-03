Uma escola do interior de Caxias do Sul está entre as 94 instituições do Rio Grande do Sul que, em 2024, adotam um novo modelo de ensino, que busca ampliar a formação dos estudantes, desenvolvendo competências além das tradicionais. A Escola Estadual João Pilati, no distrito de Criúva, integra o grupo de colégios estaduais que receberam o desafio da mudança. Em 2023, eram 111 em todo o Rio Grande do Sul e, agora, o número alcança 205. Na João Pilati, além do Ensino Médio, os anos finais, do 6º ao 9ºanos, também terão aulas em tempo integral.