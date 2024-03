Entra em vigor na próxima terça-feira (19), em Gramado, a lei municipal nº 3.808/2020, que proíbe estabelecimentos comerciais distribuam sacolas plásticas, inclusive as biodegradáveis, de forma gratuita. Inicialmente, a norma entraria em vigor em julho de 2023, mas, atendendo a uma solicitação do setor, um decreto publicado em 19 setembro do ano passado deu o prazo de 180 dias para adaptação às novas regras.