Uma parceria entre a Fundação Marcopolo, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) e o Sebrae proporcionará um momento de aprendizado e reflexão aos quase 3 mil educadores da rede municipal de ensino caxiense na quarta-feira (6). O "Dia E" contará com palestras e atividades práticas com o objetivo de preparar os professores aos desafios do ano letivo de 2024. As atividades das 8h às 17h serão realizadas na sede da Fundação Marcopolo, em São Giácomo, nas proximidades do Distrito Industrial.