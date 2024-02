A cerca de 15 quilômetros do Centro, Caxias do Sul guarda um lugar que destoa da paisagem urbana. A cor predominante é o verde e o som ambiente é dos pássaros que escondem-se entre as araucárias e do riacho que corta a mata. Este "cantinho" natural, na verdade, é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) que está localizada em Santa Bárbara, em Ana Rech. Na Serra, são pelo menos outras cinco unidades reconhecidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do governo federal. Já no Estado, são 36 no total. Esse tipo de iniciativa foi lembrado na quarta-feira, 31 de janeiro, quando se comemora o Dia Nacional das RPPNs.