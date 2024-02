Quem for visitar a 34ª Festa da Uva de Caxias do Sul nesta segunda-feira (26), dia de acesso gratuito ao evento, poderá contribuir com doações para o Banco de Alimentos, órgão ligado à Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). Uma equipe estará na entrada do Parque de Eventos durante todo o dia a fim de receber as doações, que não são obrigatórias. No primeiro dia de acesso gratuito, no último dia 19, em ação semelhante, foram arrecadados 1,2 mil quilos de alimentos.