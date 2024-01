A prefeitura de Carlos Barbosa abriu inscrições para concurso público com 10 vagas com cargos de nível de ensino médio, ensino técnico e superior completo. Os salários variam entre R$ 2.922,74 a 15.153,54 tendo a maior remuneração prevista para o cargo de contador. A carga horária varia entre 20 e 44 horas semanais. As inscrições seguem até as 23h59min de 28 de fevereiro. A data estimada de realização das provas é 28 de abril.