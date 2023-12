Um incêndio atingiu o Restaurante Rota 453, localizado às margens da Rota do Sol (RS-453), em São Francisco de Paula, na madrugada deste sábado (23). O Corpo de Bombeiros do município foi acionado por volta de 2h15min. Dois caminhões foram deslocados até o endereço, que fica na comunidade de Várzea do Cedro. Ninguém ficou ferido.