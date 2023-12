A temporada da piscina pública do Parque dos Pinheiros, em Farroupilha, se inicia neste sábado (9). Para frequentar o espaço, os interessados devem pagar uma taxa no Departamento Municipal do Esporte da Juventude (Dmej), localizado nos Pavilhões da Fenakiwi (Avenida Prefeito Arno Domingos Busetti, bairro Cinquentenário). O valor único da taxa é R$ 60, dando acesso às piscinas até o fim da temporada, em março de 2024.