Repleta de atividades, a Semana Municipal do Empreendedorismo começou nesta segunda-feira (6) e segue até o dia 11, em Caxias do Sul. Dentre as atividades destacam-se o Empretec, homenagem às empresas acima de 40 anos, entrega do prêmio Jovem Talento Empreendedor, rodada de negócios e a premiação da personalidade do empreendedorismo caxiense, que pela primeira vez foi escolhida pelo voto popular.