Gramado busca recursos junto ao governo federal para a reconstrução de infraestruturas públicas atingidas pelas fortes chuvas registradas no município em novembro, de acordo com comunicado da prefeitura. Nesta segunda-feira (27), o prefeito Nestor Tissot esteve em Brasília, onde visitou a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.